Unlimitednews.it - Continua il road show negli Usa del Salone del Mobile.Milano

(ITALPRESS) – Dal 2022 ildelha avviato un tour internazionale di presentazioni in Europa, America del Nord e Asia, scegliendo i mercati più strategici per l’export di settore e per presentare le novità e l’esperienza dei prodotti autentici italiani che un architetto, un designer o un costruttore possono trovare solo visitando la più importante fiera di arredo al mondo.Stati Uniti, primo mercato al mondo con l’Europa, siamo giunti al decimo appuntamento in tre anni, e dopo il grande successo di Miami come prima tappa delinternazionale per presentare le principali novità della prossima edizione della Manifestazione, che si svolgerà a, dall’8 al 13 aprile 2025, ildelil suo viaggioStates con l’appuntamento strategico di New York dove sono state comunicate molte delle novità della Manifestazione.