Tuttivip.it - “Confessiamo”. Helena e Jessica vuotano il sacco: cosa è successo fuori da Grande Fratello. “Ma come?!”

La rivalità che aveva incendiato il, culminata nella famigerata lite e nel lancio del bollitore, sembra ormai un ricordo lontano.Morlacchi edPrestes hanno sorprendentemente seppellito l’ascia di guerra, almeno per ora. Le due concorrenti, tornate nella Casa dopo l’attesissimo ripescaggio, stanno mostrando un’insolita sintonia che nessuno si aspettava.Da quando hanno messo piede nel tugurio,edsembrano essere diventate inseparabili, regalando ai telespettatori momenti di puro divertimento. Tra canti, balli e lezioni improvvisate di dialetto romano e portoghese, le due gieffine stanno trasformando lo spazio angusto in un palcoscenico per la loro ritrovata complicità.Ma da dove nasce questa inattesa chimica? Secondo quanto rivelato da, le due avrebbero avuto modo di vedersi e confrontarsi più volte durante la settimana che ha preceduto il loro rientro ufficiale nella Casa.