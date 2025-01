Cultweb.it - Chi è John Wick e perché il personaggio cult di Keanu Reeves si chiama proprio così?

, protagonista di una saga cinematografica dio, interpretata da, è un ex sicario leggendario noto come Baba Yaga (l’Uomo Nero). La sua storia nasce da vendetta personale: il furto della sua auto e l’uccisione del suo cucciolo da parte del figlio di un boss russo. Il suo nome è un tributo al nonno del creatore Derek Kolstad, una figura gentile e rispettata. Originariamente, il film dovevarsi Scorn, ovvero disprezzo, ma la continua insistenza dinel riferirsi al progetto con il nome delconvinse il marketing a cambiare titolo. Fu una scelta azzeccatissima che ha generato un’immediata connessione col pubblico.Il primo capitolo del 2014,, inizia con, ormai ritirato, che cerca pace dopo la morte della moglie Helen. Quando un atto brutale lo riporta al mondo del crimine, la sua vendetta si trasforma in leggenda.