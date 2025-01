Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 22 gennaio 2025 | Trono Classico e Over

, mercoledì 22è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 22, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo leandrà in onda la seconda parte della puntata registrata lo scorso 6, quella dove Martina dirà di essere pronta per la scelta. La tronista, infatti, ha portato avanti un bel percorso con due ragazzi, Ciro e Gianmarco, che lei stessa ha definito speciali. Ma il suo cuore batte per uno solo. Edirà di essere pronta per quel momento. In studio Maria De Filippi farà una sorta di sondaggio, chiederà secondo i presenti chi sceglierà la tronista e tutti faranno il nome di Gianmarco.