Iltempo.it - Afghano uccide un bambino e un educatore, terrore in Baviera: "Ha preso di mira i piccoli"

Prima ha seguito il gruppo poi si ha colpito prendendo dii bambini. Un 28enneè stato arrestato perché sospettato di essere l'autore dell'attacco con coltello ad Aschaffenburg inche ha causato la morte di undi 2 anni e di un uomo di 41 anni e il ferimento grave di almeno altre due persone. L'aggressore avrebbe attaccato volontariamente i bambini di un asilo, che si trovavano a spasso nel parco con i loro educatori. A ricostruire la vicenda è il media locale Main-Echo. "Gli educatori di un asilo nido di Aschaffenburg sarebbero stati in giro per il parco Schöntal con cinque bambini. Secondo le informazioni, l'aggressore avrebbe seguito questo gruppo. Gli insegnanti se ne sono accorti e si sono avviati per lasciare il parco. Mentre volevano andarsene, l'uomo avrebbe aggredito il gruppo con un coltello", riferisce il quotidiano, aggiungendo che "apparentemente hadispecificamente i bambini".