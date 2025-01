Tre rapine e poi la fuga Preso si raccomanda Dite a mia madre di stare tranquilla mi hanno solo arrestato

Leggi su Dayitalianews.com

Un ladro 26enne, dopo essere statoper una serie di furti, ha chiesto alla polizia una sola “cortesia”: avvisare lache stava bene e che non gli era successo nulla di grave, era stato semplicemente.Una notte dedita al crimineIl 26enne, insieme ad altri due nomadi, aveva messo nel mirino un negozio cinese di Limena, in provincia di Padova, sfondando la vetrina con colpi d’ascia per poi sfasciare un registratore di cassa e portare via il guadagno di giornata del malcapitato commerciante. Poiché il bottino era magro, i tre malviventicontinuato la loro notte all’insegna del crimine provando a sfondare una tabaccheria di Maestrino con un tombino, senza riuscirci nonostante i 18 colpi ben assestati. A quel punto si sono concentrati su un bar, ma il gran trambusto provocato ha allertato i residenti cheprovveduto a chiamare le forze dell’ordine.