Ternana, pesa la flessione di risultati. Panchina corta e il mercato non decolla

Momento da decifrare in casa rossoverde.ladie in parte dell’espressione di gioco, ma sussistono oggettive attenuanti che derivano da pedine non al meglio,che non(i nomi di Bruzzaniti e Chiricò, forse Proietti, restano in auge, ma con chance tutte da verificare). La sconfitta di Pineto e l’annessa deludente prova, obbliga a un immediato rimbalzo, vedi bottino pieno con la Visro (domenica ore 19.30 al "Liberati") per non sganciarsi in modo pericoloso dalla Virtus Entella. La prossima avversaria è un team in forte ascesa, che ha ben approfittato del calo dellanegli ultimi 5 turni. Dopo le 4 vittorie consecutive con Lucchese, Carpi, Milan Futuro e Pianese, la squadra di Abate ha infatti conquistato 6 punti a fronte dei 10 incamerati da quella di Stellone (e dall’Arezzo).