Semper Un nome una garanzia tra i pali. Ministro della difesa. Con nonchalance

Lo 0-0 contro il Catanzaro ha rappresentato, come definito all’unisono dai protagonisti in campo, un buon punto, raccolto in uno stadio difficile. Un pareggio che riduce sì il vantaggio con lo Spezia, protagonista di un importante successo a Carrara (pensare di vincerle tutte sarebbe stato alquanto utopistico), ma che soprattutto porta a quattro il numero di partite senza sconfitta e mette in luce l’ottimo periodo di formafase difensiva del Pisa. Infatti, in questo lasso di partite sono stati appena due i gol subiti (quello di Pierini del Sassuolo e di FinottoCarrarese). Un dato che ha portato quella nerazzurra a essere la seconda migliordell’intera Serie B, con appena diciannove gol subiti in ventidue partite giocate: gli stessi del Palermo (che in classifica ha però 17 punti in meno), e cinque in più dello Spezia di D’Angelo.