occhi puntati: il test in famiglia tra Everton e Roma, previsto il 9 agosto. Un evento speciale che promette emozioni e confronti di alto livello, un’anteprima delle sfide che attendono i giallorossi nella nuova stagione. Tra amichevoli e incontri tra leggende, questa partita rappresenta un'occasione unica per tifosi e appassionati di vivere da vicino l’entusiasmo e la passione che animano il club. La preparazione è appena iniziata, ma le sorprese non mancheranno.

L’estate giallorossa sta per cominciare. Il countdown è ormai partito e il 13 luglio la Roma si radunerà a Trigoria, nel centro sportivo “Fulvio Bernardini”, per dare ufficialmente il via alla stagione 202526 sotto la guida di Gian Piero Gasperini, atteso al debutto sulla panchina romanista. Il programma estivo prende forma: fissata la sfida con l’Everton. Tra le amichevoli che accompagneranno la preparazione, una in particolare ha già i riflettori puntati addosso: il 9 agosto, alle ore 16 italiane, la Roma affronterà l’Everton in un’amichevole internazionale che ha tutto il sapore di un derby familiare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Everton-Roma, test “in famiglia” il 9 agosto: amichevole e sfida tra leggende

