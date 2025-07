Mel B sposa | il raccolto di ricci e manicure di perle per dire sì e i beauty look più belli degli invitati

Mel B conquista il cuore di tutti con il suo matrimonio scintillante, tra ricci eleganti e manicure di perle, celebrando i beauty look più belli degli invitati. La "Scary Spice" ha scelto un abito candido arricchito da dettagli preziosi, completato da un morbido raccolto e un trucco soft. Scopriamo insieme le meraviglie di questa giornata indimenticabile, tra stile regale e raffinatezza assoluta.

Scary Spice è convolata a nozze con Rory McPhee. Al suo candido abito ricoperto di perle, la sposa ha abbinato un morbido raccolto e un soft make-up. Eccolo nel dettaglio, insieme ai beauty look dal guizzo royal più belli degli invitati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mel B sposa: il raccolto di ricci e manicure di perle per dire sì e i beauty look più belli degli invitati

In questa notizia si parla di: sposa - raccolto - perle - beauty

Mel B sposa: il raccolto di ricci e manicure di perle per dire sì e i beauty look più belli degli invitati; Le tendenze acconciature sposa per il 2025; Spose: i 10 beauty look più wow del 2024, dal trucco all'acconciatura.

Mel B sposa: il raccolto di ricci e manicure di perle per dire sì e i beauty look più belli degli invitati - Al suo candido abito ricoperto di perle, la sposa ha abbinato un morbido raccolto e un soft make- vanityfair.it scrive

Lauren Sánchez sposa: capelli raccolti e soft make-up, il beauty look per il suo sì a Jeff Bezos - up eyes declinato nei toni caldi e avvolgenti, una manicure romantica. Scrive vanityfair.it