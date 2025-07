Arrestato a Malpensa su mandato Usa è Xu Zewei | chi è l'hacker del team di spie sui vaccini anti Covid

Un arresto shock a Malpensa: Xu Zewei, 33 anni di Shanghai, è stato fermato su mandato statunitense con l'accusa di far parte di un team di hacker coinvolto in operazioni di spionaggio sui vaccini anti-Covid. La scoperta solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza globale e sulle minacce informatiche che continuano a mettere in discussione la nostra salute. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa intricata vicenda.

Giovedì 3 luglio è stato arrestato all'aeroporto di Malpensa Xu Zewei: l'uomo di 33 anni, residente a Shanghai, farebbe parte di un team di hacker che nel 2020 avrebbe effettuato operazioni di spionaggio sui vaccini anti-Covid in produzione all'Università del Texas. 🔗 Leggi su Fanpage.it

