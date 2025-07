IN – Jakirovic Inter monitora la situazione! Una certezza

Leon Jakirovic, promettente talento classe 2008 della Dinamo Zagabria, sta attirando l’attenzione dell’Inter, che monitora con interesse il suo sviluppo difensivo. La sua crescita e le notizie provenienti dall’ambiente di mercato lasciano presagire un possibile trasferimento nella prossima stagione. Con un futuro già promettente davanti a sé, Jakirovic potrebbe rappresentare una pedina importante per il club nerazzurro. La sua evoluzione sarà sicuramente da seguire con attenzione.

Leon Jakirovic è uno dei talenti più interessanti del calcio croato per quanto riguarda il versante difensivo, con l'Inter che lo segue con interesse in vista della prossima stagione. La redazione di Inter-News ha raccolto alcune informazioni importanti sul punto. LA SITUAZIONE – Arrivano conferme in merito all'interessamento del l'Inter per il giovane Leon Jakirovic, centrale classe 2008 della Dinamo Zagabria. Secondo quanto appurato dalla redazione di Inter – News, infatti, la squadra nerazzurra rientra tra i top Club che hanno iniziato a seguire con interesse il suo profilo. Ciò avviene in piena continuità con le nuove direttive promosse da Oaktree, il cui obiettivo primario è quello di consolidare una struttura giovanile sempre più competitiva al fine di sfornare asset strategici per il futuro.

L'Inter si prepara a sorprendere ancora una volta, puntando sui talenti emergenti della Croazia. Il giovane difensore Leon Jakirovic, classe 2008 della Dinamo Zagabria, ha catturato l'attenzione dei nerazzurri, pronti a sfruttare il loro fiuto per i talenti croati come Kovacic, Brozovic e Sucic.

