Come far capire al gatto che non deve mordere L'esperta | Sgridarlo non serve

Capire come comunicare con il nostro gatto senza ricorrere alle sgridate è fondamentale per costruire un rapporto di fiducia e rispetto reciproco. I morsi durante le coccole, infatti, spesso sono segnali da interpretare con attenzione, anziché come semplice comportamento da punire. Sonia Campa, esperta nella relazione uomo-gatto, ci guida a leggere i segnali del felino e a instaurare un legame più sereno. Scopriamo insieme come farlo al meglio.

Il gatto che morde durante le coccole non sta facendo niente di anomalo: può essere un gesto difensivo, un gioco o un segnale che qualcosa non va nella relazione. La consulente esperta nella relazione uomo-gatto, Sonia Campa, consiglia di osservare la frequenza e il contesto in cui si verifica per capire se c’è un problema. Ma evita i rimproveri: spaventano il micio e peggiorano la situazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

