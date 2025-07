Seiko Prospex Jaws 50th Anniversary | Quando il Cinema Incontra l’Orologeria

Seiko celebra il cinquantesimo anniversario di "Lo Squalo" di Steven Spielberg con un orologio unico nel suo genere: il Prospex Jaws 50th Anniversary. Un omaggio che unisce l’arte cinematografica e l’orologeria, riproducendo l’essenza di quell’oceano di emozioni e tensione che ha segnato la storia del cinema. Questa creazione straordinaria trasmette tutta la passione e l’innovazione che caratterizzano entrambe le icone, rendendo ogni secondo un tuffo nel passato e nel futuro.

Ci sono pellicole che hanno segnato la storia del cinema, e “Lo Squalo” di Steven Spielberg è sicuramente una di queste: nel 1975, il giovane regista rivoluzionò Hollywood inventando il concetto di summer blockbuster e terrorizzando un’intera generazione di spettatori. Cinquant’anni dopo, Seiko celebra questo capolavoro cinematografico con una creazione straordinaria: il Prospex Jaws 50th . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Seiko Prospex Jaws 50th Anniversary: Quando il Cinema Incontra l’Orologeria.

In questa notizia si parla di: seiko - prospex - jaws - 50th

Seiko Prospex 60th Anniversary: Sei Decenni di Orologeria Subacquea d’Eccellenza al Polso. - Seiko Prospex celebra un traguardo storico: 60 anni di eccellenza nell’orologeria subacquea, dal primo modello del 1965 a questa straordinaria edizione limitata.

Presentato l'orologio Seiko Prospex SRPL81 Jaws 50° Anniversario in edizione limitata.

Seiko celebrates the 50th anniversary of JAWS with SRPL81 Prospex Turtle - This new Seiko Prospex Turtle captures the Steven Spielberg film 'JAWS' with a new dial that references the iconic Roger Kastel movie poster. Da lifestyleasia.com

Seiko Could Not Have Picked a Better Watch to Honor This Legendary Film - Gear Patrol - The case design is just as functional as it was in 1976, only a year after Jaws was released. Scrive gearpatrol.com