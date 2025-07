Ricoveri e malori tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi

Dopo un’edizione intensa e ricca di emozioni, l’Isola dei Famosi 2025 segna anche momenti di grande preoccupazione con ricoveri e malori tra i concorrenti. Due naufraghi sono stati costretti ad affrontare gravi problemi di salute, suscitando ansie e domande tra i fan. Scopri tutti i dettagli sulla situazione attuale e le ultime novità esclusivamente su Donne Magazine.

Dopo la conclusione de L’Isola dei Famosi 2025, due naufraghi affrontano importanti problemi di salute. Scopri di più sulla situazione attuale. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Ricoveri e malori tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi

In questa notizia si parla di: isola - famosi - ricoveri - malori

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

L'Isola dei Famosi, malori per i naufraghi dopo il rientro: due concorrenti ricoverati in ospedale; Isola, Guendalina salta la diretta? Si trova in infermeria; Malore per Riccardo Scamarcio: ricoverato in ospedale, poi dimesso.

L’Isola dei Famosi, malori per i naufraghi dopo il rientro: due concorrenti ricoverati in ospedale - Il rientro in Italia dopo L’Isola dei Famosi non è stato dei più semplici per due naufraghi dell’ultima edizione. Come scrive rds.it

“Pensavo che sarei morta così”: Loredana Cannata ricoverata in ospedale - Al rientro in Italia dopo la fine de L'Isola dei Famosi, Loredana Cannata ricoverata in ospedale. Si legge su donnaglamour.it