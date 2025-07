Arrampicata sportiva i convocati dell’Italia in Coppa del Mondo a Chamonix

L’emozione dell’arrampicata si accende a Chamonix, dove i migliori atleti italiani si preparano a sfidare sé stessi e gli avversari nella tappa di Coppa del Mondo. Dopo Cracovia, il palcoscenico francese promette spettacolo con speed e lead pronti a regalare emozioni forti e sorprese. La competizione è alle porte: scopriamo insieme i convocati azzurri e le sfide che li attendono in questa entusiasmante tappa internazionale.

La stagione internazionale della Coppa del Mondo di arrampicata prosegue senza sosta e così, dopo essersi messi alle spalle l’appuntamento di Cracovia, i migliori interpreti dello speed, e anche del lead, sono pronti a tornare in scena a Chamonix. Sulle pareti francesi saranno due le specialità di scena con tantissimi climbers pronti a darsi battaglia per andare a caccia di una vittoria di tappa che potrebbe dare forza e consapevolezza in vista del finale di stagione, con l’obiettivo dei Mondiali di Seul, in programma per tutte e tre le discipline fra il 21 e il 28 settembre. In territorio transalpino sarà presente anche l’Italia, che schiererà 9 atleti di speed e 10 atleti di lead per un totale di 19 alfieri. 🔗 Leggi su Oasport.it