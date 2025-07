Caso Resinovich in Cassazione Il difensore di Visintin impugna l’ordinanza del gip

Il caso Resinovich, al centro di un'attenzione mediatica senza precedenti, si sposta ora in Cassazione prima ancora che si avvii un processo. Paolo Bevilacqua, difensore di Sebastiano Visintin, ha infatti impugnato l’ordinanza del gip Flavia Mangiante, sollevando dubbi e questioni cruciali. Quali argomentazioni hanno portato la difesa a questa scelta drastica? Scopriamo insieme i dettagli che potrebbero cambiare il corso di questa intricata vicenda giudiziaria.

Trieste, 7 luglio 2025 - Il caso Resinovich finisce in Cassazione prima ancora di un processo che sembra sempre piĂą probabile. Paolo Bevilacqua, difensore di Sebastiano Visintin, il marito di Lilly oggi indagato per omicidio, ha presentato ricorso alla Suprema Corte contro l’ ordinanza del gip Flavia Mangiante che aveva accolto le richieste della pubblica accusa, respingendo invece quelle della difesa. Cosa c’è scritto nel ricorso in Cassazione. “Una perizia dopo due consulenze dagli esiti opposti”. La richiesta alla Cassazione. Cosa c’è scritto nel ricorso in Cassazione. Il punto centrale al centro del contendere è su una nuova perizia medico-legale che, dopo due consulenze dagli esiti opposti - la prima di Costantinides con l’ipotesi suicidio, la seconda firmata dal team Cattaneo, che invece ha concluso per l’omicidio, veniva richiesta con le forme dell’incidente probatorio per “ accertare le cause, le modalitĂ e la data della morte nonchĂ© il luogo di permanenza della salma di Liliana Resinovich”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net