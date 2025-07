L’infortunio di Musiala è danno per la…Juventus! Perché i bianconeri ora tremano

L’infortunio di Musiala, giovane talento del Bayern Monaco, scuote il mondo del calcio e mette in allarme anche la Juventus. Con una competizione sempre più serrata, ogni assenza può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. Ma perché i bianconeri ora tremano? Scopriamo come questo grave infortunio potrebbe influenzare il cammino della Juventus e le sue ambizioni europee.

L’infortunio dell’ala del Bayern Monaco potrebbe diventare un danno anche per il club bianconero: perché il gravissimo ko terrorizza la società italiana L’infortunio di Musiala è danno per la.Juventus! Perché i bianconeri ora tremano (Ansa) – SerieANews.com Le immagini hanno fatto il giro del mondo. L’infortunio di Musiala ha scioccato gli appassionati di calcio e non solo. Lo scontro con Gianluigi Donnarumma durante la sfida tra PSG e Bayern Monaco, ha portato a un danno gravissimo per la caviglia del calciatore tedesco. Il risultato dei controlli ha evidenziato la rottura del perone e un interessamento dei legamenti. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - L’infortunio di Musiala è danno per la…Juventus! Perché i bianconeri ora tremano

Tre fra i migliori portieri al Mondo stanno dicendo la loro riguardate l’episodio che ha visto il povero Musiala rimediare un infortunio terribile alla caviglia. Neuer non le ha mandate di certo a dire a Gigio, criticandolo sia per l’uscita e sia per l’atteggiamento avut Vai su Facebook

