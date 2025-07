Marty Goddard la donna che ha inventato il kit anti-stupro

di sicurezza e le vittime di violenza affrontano il problema. Marty Goddard, infatti, ha ideato il primo kit anti stupro, un originale strumento di empowerment che ha dato voce e forza alle donne, rivoluzionando le strategie di difesa e sensibilizzando l'intera società sulla necessità di proteggere i diritti e la sicurezza femminile. La sua storia è un esempio potente di come una singola donna possa cambiare il corso della storia.

“Dietro a ogni grande uomo di successo, c’è sempre una grande donna.” O meglio: nella maggior parte degli ambiti, soprattutto nei secoli e decenni scorsi, l’uomo si prendeva tutto il merito, senza riconoscere la donna che era davvero artefice di un determinato successo, e restava, quindi, “dietro”, nell’ombra. Come nel caso di Marty Goddard, attivista di Chicago che, negli anni ’70 del ‘900, rivoluzionò completamente il modo in cui le forze dell’ordine raccolgono le prove di violenza sessuale, inventando il cosiddetto “rape kit”. Vediamo di che cosa si tratta nel dettaglio. Vi raccomandiamo. "Non sono fortunata perché sopravvissuta a una violenza sessuale" - INTERVISTA. 🔗 Leggi su Robadadonne.it © Robadadonne.it - Marty Goddard, la donna che ha inventato il kit anti-stupro

