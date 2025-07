Kolo Muani Juve trattativa a oltranza col PSG I bianconeri faranno questo nuovo tentativo | cifre e formula del possibile affare

La Juventus non si arrende nella battaglia per Kolo Muani. Con trattative in corso e un forte desiderio di trattenere l’attaccante francese, i bianconeri sono pronti a rilanciare con un nuovo tentativo, anche se il PSG resta sullo sfondo. La sfida è aperta: cifre, formule e strategie si intrecciano mentre Torino cerca di convincere Muani a rimanere. La prossima mossa potrebbe essere decisiva per il futuro della stella francese e della Juventus stessa.

con il club parigino. Il calciomercato Juve sta facendo di tutto per trattenere Kolo Muani a Torino. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero sta cercando di trovare una soluzione che permetta al francese di continuare la sua avventura sotto la guida di Igor Tudor. L’idea della Juve è quella di rinnovare il prestito con il PSG, con una proposta che prevede un riscatto fissato tra i 40 e i 45 milioni di euro. Tuttavia, il PSG non sembra essere incline ad accettare una formula di questo tipo, preferendo un’altra soluzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, trattativa a oltranza col PSG. I bianconeri faranno questo nuovo tentativo: cifre e formula del possibile affare

