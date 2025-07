Vera Wang biondissima a Parigi | il cambio look per il 76esimo compleanno

Vera Wang, la celebre stilista che ha rivoluzionato il mondo della moda, sorprende ancora una volta a Parigi per il suo 76esimo compleanno. La sua nuova capigliatura bionda, audace e luminosa, dimostra che il cambiamento è possibile a ogni età . Questo look innovativo non solo cattura l’attenzione, ma invita anche a scoprire come lo stile possa evolversi nel tempo. Vera Wang bionda: un esempio di eleganza senza confini, pronta a scrivere nuove pagine di tendenza.

Vera Wang sorprende ancora una volta il mondo della moda e dei social con una inedita capigliatura bionda: la celebre stilista, che ha da poco compiuto 76 anni, ha deciso di sfoggiare un look completamente rinnovato, cambiando stile. Vera Wang bionda, le foto a Parigi. Conosciuta da sempre per la sua lunga e liscia chioma castano scuro, questa volta Vera Wang ha optato per un biondo freddo, luminoso e audace, dimostrando che lo stile non ha età e che la creatività può esprimersi in mille modi diversi. L'occasione per il cambio di look è stata un breve soggiorno a Parigi, città in cui ha deciso di festeggiare il suo 76esimo compleanno.

