Krstovic-Roma si tratta | accordo con l’attaccante contropartite per il Lecce

La Roma accelera sul fronte Krstovic, il centravanti montenegrino del Lecce, con l'obiettivo di potenziare l’attacco e offrire a Gasperini una pedina versatile e potente. L’accordo preliminare con il giocatore c’è già, ma ora si lavora per trovare la formula migliore con il Lecce, affinché questa trattativa si trasformi in realtà concreta. La sua adozione in giallorosso potrebbe rappresentare la svolta offensiva tanto desiderata.

Un accordo già c'è, ma non è quello che conta. La Roma ha fatto la sua mossa per Nikola Krstovic, centravanti montenegrino del Lecce, e il segnale è chiaro: Gasperini vuole una nuova alternativa offensiva, fisica, verticale, letale. Il profilo piace e convince, e i contatti si sono già trasformati in qualcosa di più concreto. Ora il vero ostacolo è trovare la formula giusta per convincere i salentini. Accordo di massima con il giocatore: Roma in pole. La trattativa è entrata nel vivo. Secondo quanto riportato nelle ultime ore attraverso le pagine de La Repubblica, la Roma avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con l'entourage di Krstovic, superando la concorrenza inglese.

