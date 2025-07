Mercato Inter De Winter per la difesa? Cresce l’idea per una trattativa multipla col Genoa!

Il mercato dell'Inter si anima con l'ipotesi De Winter per rinforzare la difesa: cresce la possibilità di una trattativa multipla con il Genoa, coinvolgendo anche il prestito di Carboni. Mentre il Genoa riprende gli allenamenti a Pegli, i dirigenti rossoblù lavorano senza sosta per rafforzare la rosa, con l'obiettivo di allestire una squadra competitiva. Tutto questo apre interessanti scenari di mercato, pronti a influenzare le strategie delle prossime settimane.

Ha a che fare col prestito di Carboni. Il Genoa ha ripreso ufficialmente oggi gli allenamenti al centro sportivo di Pegli, ma il lavoro della dirigenza prosegue anche sul fronte del mercato. I rossoblù sono alla ricerca di rinforzi di qualità e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, continuano i contatti con gli uomini del mercato Inter per arrivare a Valentin Carboni. Il giovane talento argentino, classe 2005, è considerato un profilo ideale per il nuovo progetto di Patrick Vieira, che avrebbe espresso parere favorevole al suo arrivo.

