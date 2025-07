Elodie e Andrea Iannone distanti scoppia il gossip | Sono in crisi lui si sente trascurato

Il gossip infiamma il gossip: Elodie e Andrea Iannone sembrano vivere un momento di crisi, tra insinuazioni di trascuratezza e divergenze. La coppia non si è ancora separata ufficialmente, ma i segnali sui social media alimentano i sospetti. I rispettivi post in luoghi e compagnie diversi sembrano dipingere un quadro di distacco crescente. Ma cosa c’è davvero dietro queste immagini? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda sentimentale.

Elodie e Andrea Iannone si sarebbero allontanati: negli ultimi giorni la coppia è finita al centro del gossip per una presunta crisi annunciata da Deianira Marzano. Non si sarebbero lasciati, ma "lui si sente trascurato". Entrambi su Instagram hanno postato le loro gite fuori porta, in luoghi e con compagnie differenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

