Ritorno a Las Sabinas anticipazioni puntate dal 7 all’11 luglio della soap Rai

Ritorno a Las Sabinas ci tiene col fiato sospeso, tra colpi di scena e emozioni intense. La soap spagnola, da poco spostata dalla fascia pomeridiana a quella mattutina su Rai Due, continua a sorprendere i telespettatori, lasciandoli desiderosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate dal 7 all’11 luglio. Cosa riserverà il destino ai protagonisti? Scopriamolo insieme, tra ricordi dolorosi e nuove rivelazioni che cambieranno tutto.

Ritorno a Las Sabinas continua a tenerci con il fiato sospeso. Nei giorni scorsi la telenovela spagnola è stata oggetto di importanti novità, che l’hanno portata a lasciare il daytime pomeridiano di Rai Uno per trasferirsi nella fascia mattutina di Rai Due. Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 7 all’11 luglio? Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Ritorno a Las Sabinas, anticipazioni all’11 luglio. Il ricordo angosciante di Óscar porta Emilio a riflettere sui dettagli nella notte della sua morte. L’uomo si crede responsabile della morte dell’Egea, e ne parla con Trini. Quest’ultima nutre però molti dubbi sulla sua sincerità, almeno fino a quando non nota del sangue sulla zappa di Don Emilio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it