LIVE Cobolli-Cilic Wimbledon 2025 in DIRETTA | ci siamo si apre l’Italian day! Attenzione alla vecchia volpe!

Prepariamoci a un grande spettacolo a Wimbledon 2025: live Cobolli-Cilic, l’attesissima sfida tra il giovane talento italiano e la vecchia volpe croata. Tutti gli occhi puntati su Flavio Cobolli, pronto a sfidare Cilic in un match che promette emozioni e colpi di scena. Rimanete sintonizzati, perché la diretta è appena iniziata e ci accompagnerà fino alla conclusione di questa affascinante battaglia sui campi londinesi!

11:49 Due precedenti, entrambi sulla terra e a favore del romano, che addirittura non ha mai perso un set contro Cilic nel 2-0 di Umago e nel 3-0 del Roland Garros appena concluso. 11:43 Signori e signore, ancora 15? di attesa e la giornata di ottavi di finale potrà partire! Sono 3 gli azzurri che ci proveranno, primo dei quali Flavio COBOLLI, che affronta Marin Cilic. LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-SHELTON (2° MATCH DALLE 14.00) LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DIMITROV (3° MATCH DALLE 14.30) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'attesissimo incontro di ottavi di finale di Wimbledon 2025 che vede coinvolti l'azzurro Flavio COBOLLI e il croato Marin CILIC.

