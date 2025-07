La raccolta di Fineco nel semestre al record di 6,6 miliardi

Fineco conferma la sua crescita straordinaria nel primo semestre del 2023, raggiungendo un record storico di 66 miliardi di euro in raccolta. A giugno, la solidità si riflette in un incremento di 848 milioni e in un aumento del 39% dei nuovi clienti rispetto all’anno precedente. Con oltre 6,6 miliardi di raccolta netta e circa 100.000 nuovi iscritti da inizio anno, la banca si conferma una protagonista indiscussa del settore finanziario, dimostrando una strategia vincente e una crescita sostenuta.

A giugno la raccolta di Fineco si conferma solida a 848 milioni con i nuovi clienti che nel mese sono aumentati del 39% anno su anno. Il semestre si chiude sui livelli più elevati di sempre per la banca, con oltre 6,6 miliardi di euro di raccolta netta e circa 100mila nuovi clienti da inizio anno. L'asset mix del mese si caratterizza per una preponderante componente gestita che si attesta a 707 milioni di euro (+67% da 424 milioni di euro di giugno 2024) e registra il dato più elevato da inizio anno. Anche Fineco Asset Management raggiunge nel mese il risultato migliore del 2025, con una raccolta retail di 440 milioni di euro.

