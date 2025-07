Lionel Messi v Cristiano Ronaldo

Il mondo del calcio si infiamma ancora una volta: Al-Ahli sta tentanto il grande colpo, puntando su Lionel Messi per la Lega Pro Proa e riaccendendo lo storico duello con Cristiano Ronaldo. Con il contratto di Messi all’Inter Miami in scadenza a dicembre, le sorti del suo futuro sono più incerte che mai. Quale sarà il prossimo capitolo di questa incredibile rivalità ? Restate sintonizzati, perché le sorprese non finiscono qui.

2025-07-07 11:27:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Al-Ahli è alla disperata ricerca di portare Lionel Messi nella Lega Pro Proa, e riaccende la sua rivalità con Cristiano Ronaldo, secondo un rapporto di L’Equipe questa mattina. L’attuale contratto di Messi con l’Inter Miami scade a dicembre ed è stato suggerito la scorsa settimana che si sarebbe rinnovato, ma poi avrebbe cercato un accordo di prestito per assicurarsi di essere in condizioni di punta per la Coppa del Mondo della prossima estate. Al-Ahli, tuttavia, vuole un trasferimento diretto e firmare Messi quando diventa un agente libero, rivendica L’Equipe. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: messi - lionel - cristiano - ronaldo

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, condannati a giocare in eterno - Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, protagonisti indiscussi del calcio mondiale per oltre 25 anni, sono condannati a giocare in eterno.

How Lionel Messi and Cristiano Ronaldo execute a perfect free kick Vai su X

Messi contro Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, pronta un'offerta folle: sono disposti a tutto; Messi vs Ronaldo anche in Arabia? Pronta una maxi-offerta dell'Al-Ahli; Messi può raggiungere Cristiano Ronaldo in Arabia: pressing dell'Al-Ahli.

Messi contro Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, pronta un’offerta folle: sono disposti a tutto - Messi contro Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita: la Saudi Pro League vorrebbe ricreare la più grande rivalità calcistica del secolo e nel paese del ... Come scrive fanpage.it

Leo Messi vs Cristiano Ronaldo anche in Arabia Saudita? Pronta una maxi-offerta dell'Al-Ahli per averlo da fine dicembre - Alhi sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta economica faraonica per Leo Messi, in scadenza ... Si legge su eurosport.it