arrestato a malpensa un cittadino cinese accusato di spionaggio per conto di pechino

Un'ombra si staglia sull’aeroporto di Malpensa: Xu Zewei, cittadino cinese di 33 anni, è stato arrestato in un’operazione internazionale contro lo spionaggio informatico. Accusato di aver cercato di trafugare dati sui vaccini anti-Covid provenienti da università statunitensi, il suo caso solleva interrogativi sulla sicurezza e le tensioni tra potenze globali. La vicenda apre nuovi scenari sulla lotta al cybercrimine e alle attività di spionaggio internazionale.

Xu Zewei, un cittadino cinese di 33 anni, è stato arrestato il 3 luglio all'aeroporto di Malpensa a Milano in seguito a un mandato delle autorità statunitensi. Secondo l' Fbi, l'uomo sarebbe coinvolto in un'operazione di spionaggio informatico condotta nel 2020 contro università e centri di ricerca, tra cui l'Università del Texas, con l'obiettivo di sottrarre dati sui vaccini anti-Covid. Le accuse a carico di Xu Zewei. Il mandato d'arresto internazionale era stato emesso dal tribunale distrettuale del Texas nel novembre 2023. Xu è accusato di frode telematica, furto di identità aggravato, accesso non autorizzato a sistemi informatici e associazione a delinquere.