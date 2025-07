Uscite di luglio 2025 su Disney | squalo di jaws e giustiziere paperboy

Luglio 2025 su Disney+ promette di essere un mese imperdibile, con novità che spaziano dall'azione alla fantasia, tra cui l'atteso ritorno di "Squalo di Jaws" e l'incredibile avventura di "Giustiziere Paperboy". Un mix di contenuti esclusivi e classici rivisitati per entusiasmare ogni pubblico. Preparati a vivere un’estate di emozioni senza precedenti: ecco cosa ti aspetta!

luglio 2025: un mese ricco di novità e contenuti esclusivi su disney+. Il mese di luglio 2025 si presenta come uno dei periodi più interessanti per gli utenti di Disney+, grazie a una vasta gamma di titoli che spaziano tra cinema, serie TV, documentari e animazione. La piattaforma streaming propone un’offerta diversificata, capace di soddisfare le esigenze di ogni spettatore. Tra le anteprime più attese figurano celebri film, produzioni originali e approfondimenti culturali, tutti disponibili in modo esclusivo. celebrando lo squalo: il documentario “Jaws @ 50”. il cinquantesimo anniversario di “Lo Squalo”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it