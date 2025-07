Wimbledon day 07 | Alcaraz da 22 ace col senso di ragno

Il settimo giorno di Wimbledon ci regala emozioni forti, con Alcaraz che, da vero "ragno", colleziona 22 ace e mostra una prestazione impressionante. Nonostante qualche errore, la sua capacità di leggere il gioco come un supereroe rende difficile sconfiggerlo. Se mantiene questo livello, sarà quasi impossibile da battere. Non perdetevi la diretta di TennisMania alle 10:30 per scoprire come si evolve questa sfida epica!

Continua a concedere set e qualche errore di troppo. Se però serve come ha fatto con Rublev, Carlitos diventa quasi inpossibile da battere. Anche per quella capacità di avvertire prima le minacce tecnico tattiche, manco fosse Spiderman! Vi aspettiamo in diretta alle 10:30 a TennisMania. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon day 07: Alcaraz da 22 ace col “senso di ragno”

In questa notizia si parla di: wimbledon - alcaraz - senso - ragno

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

ALCARAZ, RIMONTA EPICA: CARLOS VINCE IL ROLAND GARROS AL QUINTO SET. SINNER, CHE PECCATO ?Una maratona infinita quella tra Sinner e Alcaraz: il tennista azzurro vince i primi due set, ma lo spagnolo non molla e mette a segno una r Vai su Facebook

Errani-Paolini dominano e volano in finale: gli highlights in 130 - Tennis video; I Ragni di Lecco sul Cerro Torre: mezzo secolo dall'impresa dei Maglioni Rossi.

Alcaraz batte Djokovic: il racconto della finale di Wimbledon (a senso unico) - MSN - Djokovic pare in difficoltà anche nel terzo gioco, ma grazie al servizio limita i danni riuscendo a fare suo il game. Secondo msn.com

Alcaraz nuovo re di Wimbledon, Djokovic ko (e scoppia in lacrime) - Nadal: "Da Carlos una gioia immensa" Carlos Alcaraz è il nuovo campione di ... Si legge su affaritaliani.it