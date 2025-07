Elodie e Iannone | Crisi nerissima C’e aria di addio! Il gossip

Elodie e Andrea Iannone sembrano essere ormai vittima di una crisi gravissima, con rumors sempre più insistenti che parlano di un possibile addio. La distanza, tra impegni di lavoro e silenzio, sta minando la loro relazione, alimentando dubbi e tensioni. Secondo Deianira Marzano, l'aura di stabilità si sta spegnendo e la verità potrebbe essere molto più vicina a una separazione definitiva. Ma sarà davvero così?

Lei sempre in giro per lavoro, lui lontano e silenzioso. La coppia non si vede più insieme e i rumors parlano chiaro. È finita la favola tra Elodie e Andrea Iannone? Il gossip si accende e parla di una crisi profonda, forse la più seria da quando la cantante e il pilota hanno iniziato la loro storia, oltre tre anni fa. A dare voce ai sussurri è l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano: “Nonostante si vedano ancora, la situazione non è rosea. Lui si sente trascurato, lei troppo presa dal lavoro”. Una frase che ha scatenato il tam tam online, soprattutto perché da settimane i due non compaiono più insieme, né sui social né agli eventi. 🔗 Leggi su 361magazine.com