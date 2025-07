Forte temporale a Genova | danni da grandine e vento

Un violento temporale ha colpito Genova tra il 6 e il 7 giugno, portando con sé grandine, vento e lampi che hanno causato ingenti danni. Le strade si sono trasformate in scenari di caos, mentre i Vigili del Fuoco intervenivano senza sosta per soccorrere e mettere in sicurezza la città. Un evento meteorologico che sottolinea ancora una volta l’imprevedibilità e la potenza della natura, lasciando dietro di sé testimonianze di forza e resilienza.

Il maltempo si è abbattuto sulla Liguria tra 6 e 7 giugno. In particolare, a Genova si registrano numerose segnalazioni ai Vigili del fuoco per danni da pioggia e forte vento. Il capoluogo ligure è stato colpito da un violento temporale con episodi di grandinate e fulmini. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Forte temporale a Genova: danni da grandine e vento

