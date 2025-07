incassi cinema jurassic world la rinascita vola oltre 4 milioni

Il ritorno di Jurassic World - La rinascita conquista il botteghino, superando i 4 milioni di euro in soli cinque giorni! Con un esordio da record e una schiera di fan entusiasti, il nuovo capitolo del franchise porta l'avventura e l'azione a un livello superiore. La domanda ora è: quanto durerà questa supremazia? Scopriamo insieme come il cinema si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo.

Partenza con il turbo per Jurassic World - La rinascita, settimo capitolo dell'amatissimo franchise di Jurassic Park. Il film diretto da Gareth Edwards con Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey ha esordito con quasi 3 milioni 365 mila euro (sesto miglior esordio dell'anno) e una media di 7.444 euro su 452 schermi toccando un totale di 4 milioni 290mila in 5 giorni. Scivola al secondo posto F1, ambientato nel mondo delle corse, che al secondo week end mette via 906mila euro (-43%) con una media di 1.961 euro su 462 sale portandosi a 3 milioni 672mila complessivi. In terza piazza il live action di successo Dragon Trainer ha incassato altri 481mila euro (-39%) e una media di 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net