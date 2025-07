Monica Barbaro e Andrew Garfield innamorati a Wimbledon

sorbi di emozioni e eleganza, Monica Barbaro e Andrew Garfield hanno scelto il prestigioso Torneo di Wimbledon per celebrare il loro amore. Vestiti di bianco, tra sorrisi e sguardi complici, hanno assistito al match tra Sonay Kartal e Anastasia Pavlyuchenkova, dichiarando al mondo la loro unione. Una scena da sogno che dimostra come anche tra i campi da tennis possa sbocciare una storia d’amore autentica e appassionata.

Di bianco vestiti, come vuole il dress code di Wimbledon, Monica Barbaro e Andrew Garfield hanno scelto il prestigioso torneo di tennis per ufficializzare pubblicamente la loro relazione, iniziata a gennaio 2025 e proseguita, lontano dai riflettori, sino a oggi. Monica Barbaro e Andrew Garfield a Wimbledon, tra baci e sorrisi. La coppia ha deciso di assistere al match tra Sonay Kartal e Anastasia Pavlyuchenkova, e una volta preso posto sugli spalti – subito dietro di loro era seduta la neo mamma Poppy Delevingne – si è goduta la partita tra risate, applausi, sguardi complici e persino un bacio a favore di pubblico. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Monica Barbaro e Andrew Garfield innamorati a Wimbledon

