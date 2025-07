Jessica Jones riceverà un trattamento simile a quello di The Punisher alla Marvel Television?

Se la Marvel Television decide di adottare un trattamento simile a quello di The Punisher per Jessica Jones, potremmo assistere a un rilancio sorprendente e più intenso del personaggio. Dopo anni di attesa, l’iconica Krysten Ritter si prepara a portare nuovamente in scena la sua Jessica, promettendo una narrazione ricca di azione e profondità. Ma cosa ci riserva il futuro per questa eroina tanto amata? Restate sintonizzati: il meglio deve ancora arrivare.

Si parla del debutto ufficiale della star di Jessica Jones, Krysten Ritter, nel MCU da almeno tre o quattro anni. Tuttavia, solo lo scorso maggio è stata confermata la sua presenza nel suo ruolo più iconico nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita. She-Hulk: Attorney at Law e Echo sembravano probabili candidati per un cameo in Jessica Jones, ed era stato ampiamente riportato che Ritter fosse stata vicina a girare un cameo per quest’ultima. Sfortunatamente, l’idea è stata accantonata quando la serie è diventata una serie indipendente “ Marvel Spotlight “, un marchio da cui i Marvel Studios sembrano essersi ormai allontanati. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

