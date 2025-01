Quotidiano.net - Referendum 5 sì (e un no)

A guardare bene è un epilogo che fa contenti tutti. La Corte Costituzionale ha ammesso cinquesu sei. Ma quello bocciato è l’unico che impensieriva tutti – governo, maggioranza, Pd – e cioè ilsull’abrogazione dell’Autonomia differenziata. Non che i quesiti ammessi siano di secondaria importanza: si tratta di questioni tanto esplosive quanto il dimezzamento dei tempi di concessione della cittadinanza (da dieci a cinque) in un quesito e lo smantellamento del Jobs act – caro alla Cgil di Landini – negli altri quattro. Ma Palazzo Chigi dà per scontato che il quorum non sarà raggiunto. Lo pensano in molti, anche se Riccardo Magi (+Europa), promotore pure delsulla cittadinanza, prova a tirargli la volata: "Meloni inviti al voto, non uccida la consultazione, faccia l’election day".