Prevenire il carcinoma della cervice uterina: una sfida nazionale e globale

In Italia, dopo il cancro alla mammella, il, noto anche come tumore del collo dell’utero, è il secondo tumore più frequente tra le donne, con un’incidenza di circa 2500 nuovi casi ogni anno. Gennaio è stato scelto come il mese dedicato alla sensibilizzazione su questo tipo di cancro a livello mondiale, sottolineando l’importanzaprevenzione.L’Organizzazione MondialeSanità (OMS) ha riconosciuto già dal 2009 la prevenzione del cancro cervicale come una priorità per la salute pubblica, vista l’efficaciavaccinazione contro il Papillomavirus umano (HPV). Tuttavia, in Italia, come in gran parte dell’Europa, le coperture vaccinali non raggiungono ancora gli obiettivi stabiliti dall’OMS, che prevedono una copertura del 95% entro il 2030. Secondo i dati del 2022 del MinisteroSalute, la copertura vaccinale tra i dodicenni è del 38,78% per le ragazze e del 31,81% per i ragazzi, mentre tra i quindicenni si attesta al 69,32% per le femmine e al 44% per i maschi.