Ilrestodelcarlino.it - Omicidi in famiglia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Qualche giorno fa la corte d’appello di Torino, dopo un rinvio dalla Cassazione, ha di nuovo assolto il venticinquenne che aveva ucciso il padre per difendere, si dice, la madre. In queste ore un padre uccide il figlio che minacciava, si dice, i genitori. L’11 gennaio 2 ragazzi uccidono il padre in Calabria e ne occultano il cadavere anche in questo caso, si dice, a tutela della mamma. Nessuno di noi e, forse, nemmeno i magistrati, sapranno mai quali drammi familiari si nascondessero dietro queste tragedie: quali fatti, quali atteggiamenti, quali parole le abbiano innescate. Un dato è certo: la morte è sempre l’ultimo rimedio, ammesso che sia un rimedio. E un dubbio: ci si scandalizza per i trenta anni invece dell’ergastolo (pena equivalente vista l’età), dati a un modenese che ha ucciso figlia e moglie mentre non si apre nessuna discussione sulla morte data ad un genitore.