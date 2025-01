Thesocialpost.it - Incendio in una località sciistica in Turchia: almeno 66 morti

Tragicoin un hotel in: il bilancio sale a 66 vittimeÈ salito a 66 il numero delle vittime dell’divampato nella notte in un albergo presso la stazionedi Kartalkaya, nella provincia di Bolu, in Anatolia centrale. Il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha aggiornato il tragico bilancio, confermando anche la presenza di 51 feriti. L’agenzia di stampa Anadolu ha riportato i dettagli dell’incidente.L’e i primi aggiornamentiInizialmente, le autorità avevano riferito di un numero inferiore di vittime. Alle 3:27 locali (le 1:27 in Italia), il ministro Yerlikaya aveva annunciato su X che il rogo aveva causato 10e 32 feriti. Tuttavia, il bilancio si è aggravato con il passare delle ore.Le cause dell’e la dinamica dell’eventoSecondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate intorno alla mezzanotte nella sala ristorante dell’hotel Grand Kartal, una struttura di 12 piani situata sulla cima di una catena montuosa, circa 170 chilometri a nord-ovest della capitale Ankara.