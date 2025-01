Juventusnews24.com - Giudice Sportivo Serie A: multa al Milan dopo la partita con la Juve! Cosa è successo, il motivo ufficiale della decisione

di RedazionentusNews24A:tolacon laall’Allianz Stadium. Eccoe ildella decisioneIl, al termine della ventunesima giornata diA, ha stabilito le sanzioni in vista della prossima giornata di campionato e ha mutato illacontro lantus. Di seguito ildella decisione eall’Allianz Stadium. Ammenda di € 3.000,00 ala titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva.QUOTE BRUGES– Bruges-è per lantus di Thiago Motta una gara importante per il prosieguo del suo cammino europeo. I bianconeri vogliono staccare un pass per la fase successiva e cullano ancora qualche speranza di terminare tra le prime otto.