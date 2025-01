Bergamonews.it - Gasperini: “Ora allarghiamo la rosa e aspettiamo Scamacca. Mercato? Rimarremo così”

Il bilancio della serata: prima vittoria dell’anno, prima vittoria interna nella League Phase di Champions League, qualificazione ai playoff garantita matematicamente, possibilità di andare a giocarsi un posto nelle prime otto all’ultima giornata contro il Barcellona, 14 punti e +14 di differenza reti complessiva. Gian Pieroin conferenza stampa mostra grande soddisfazione e non potrebbe essere altrimenti.“La vittoria non arrivava da un mese” afferma, “nel 2025 non riuscivamo mai a vincere, nel 2024 invece vincevamo sempre.. Lo spirito è stato ottimale dall’inizio, abbiamo sbagliato un po’ tecnicamente, ci serve un po’ più di precisione tecnica che poi è quello che ti consente di fare di più”, aggiunge parlando di quello che è mancato nel primo tempo.Atalanta-Sturm, la conferenza diIl percorso in Champions – “Abbiamo avuto un calendario duro, siamo stati bravissimi a vincere 3 trasferte, forse ci manca qualche cosa globalmente, potevamo avere qualche punto in più, ma per questo dobbiamo esser molto soddisfatti: questo era il traguardo, poi non mi dispiace giocare un playoff in più.