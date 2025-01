Sport.quotidiano.net - Fiorentina, “Il Colpo di Mezzanotte”: Man, si tratta. Per il centrocampo spunta Ndour

Firenze, 21 gennaio 2025 - Telenovela invernale finita ufficialmente. Luiz Henrique è stato annunciato come nuovo giocatore dello Zenit San Pietroburgo. Al Botafogo sono stati pagati 35 milioni di euro da parte del club russo. Per laè stata una bella illusione durata qualche giorno e poco più. L'offerta di 20 milioni non è mai bastata per aprire realmente il tavolo dellativa, il giocatore ha sperato fino all'ultimo di trasferirsi in Italia ma alla fine ha dovuto prendere l'aereo direzione Russia. Adesso laè concentrata sul piano B, quel Dennis Man individuato da settimane come prima alternativa al brasiliano. Ieri mattina ci sono stati nuovi contatti tra le due società. Il Parma ha sparato alto: 20 milioni di euro. Ha capito che quella cifra lal'avrebbe offerta per Luiz Henrique.