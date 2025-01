Sport.quotidiano.net - Eccellenza. La giornata perfetta del Lanciotto

Con il sabato perfetto delCampi che con una prova gagliarda fornita sul campo della Castiglionese, ha determinato la svolta in cima alla classifica del girone B, per questo la squadra di Secci merita la passerella. Unche mirava al punto utile per la salvezza, ne ha presi due in più con una prestazione maiuscola di tutta la squadra. Da elogiare l’attaccante Cecchi il difensore centrale Rossi e il centrocampista Moretti (2005). E’ stata una domenica geniale anche per lo Scandicci che sotto di due gol con orgoglio compie sulla Rondinella una rimonta che gli consente di andare in fuga. Dopo un avvio da brividi, la squadra di Taccola con i centrocampisti Poli, Sinisgallo e Guidelli si costruisce il successo che gli permette di portare a due i punti di vantaggio sulla Colligiana.