Puntomagazine.it - Donald Trump firma ordini esecutivi e annuncia misure contro le politiche di Joe Biden

Leggi su Puntomagazine.it

Al suo primo giorno alla Casa Bianca, il presidenteprendedecisive su clima, immigrazione e politica interna, suscitando reazioni contrastanti.Washington, 21 gennaio 2025 – Appena insediato alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Unitiha immediatamenteto una serie diche segnano un forte distacco dalledel suo predecessore, Joe. I primi settesono statiti alla Capital One Arena di Washington, alla presenza di una folla di sostenitori, tra cui spicca una misura di grazia per tutti gli insurrezionisti coinvolti nell’attacco a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.“Un gesto che non avrebbe mai fatto” – queste le parole didurante la cerimonia, suscitando l’approvazione dei suoi seguaci. Oltre alla grazia per gli insurrezionisti, il presidente ha revocato 78 leggi emanate dalla precedente amministrazione, tra cui alcune dellepiù contestate di