Secoloditalia.it - Consulta, Giovanni Amoroso eletto presidente: cos’ha detto su premierato, autonomia e riforma della giustizia

Leggi su Secoloditalia.it

è il nuovoCorte Costituzionale, che si è riunita oggi per eleggere il successore di Augusto Barbera, il cui mandato è scaduto lo scorso 21 dicembre. Come primo atto, il neoha nominato vicepresidentiCorte Francesco Viganò e Luca Antonini., giàfacente funzioni dalla scadenza del mandato di Barbera, è stato viceCorte dalla nomina di Barbera alla guida di Palazzo. Secondo quanto trapelato,ha telefonato alla premier Giorgia Meloni, come da prassi, per informarla dell’elezione. Ladel Consiglio nell’occasione ha rivolto ai suoi auguri di buon lavoro; ilha ricevuto anche le congratulazione dei presidenti di Camera e Senato, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e da partepolitica.