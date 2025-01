Lanazione.it - Camion fa manovra e urta una tubazione: fuga di gas in strada, arrivano i vigili del fuoco

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 21 gennaio 2025 –di gas a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. Nella serata di ieri, 20 gennaio intorno alle 19, idelsono intervenuti in via Basilicata dove, secondo quanto appreso, unhato accidentalmente unadi gas metano di media pressione facendo. Idelhanno intrapreso immediatamente le operazioni di messa in sicurezza dell’area così come l'interruzione della fornitura elettrica e l’impianto di una conceria nelle vicinanze. Sul posto tecnici di Toscana Energia.