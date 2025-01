Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Ghisolfi al lavoro per Saelemaekers: il Milan segue Soulé

È definitivamente entrata nel vivo la finestra diinvernale, che sarà protagonista ancora per le prossime due settimane. Dopo settimane di, anche laè pronta a sbloccare la casella degli acquisti, mentre quella delle cessioni, dopo l’addio di Le Fee, si riempie anche con l’ufficialità di Ryan, passato per 800mila euro al Lens.A sostituire l’estremo difensore australiano sarà Pierluigi Gollini, che ha risolto il proprio contratto con il Genoa trovando l’intesa con i giallorossi, che lo preleveranno dall’Atalanta, proprietaria del cartellino, per un milione di euro. Queste dovrebbero poi essere ore decisive anche per l’arrivo adi Rensch, per il quale è stato trovato l’accordo con l’Ajax. Nel frattempo, direttore sportivoè già alanche per giugno.