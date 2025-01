Ilgiorno.it - Aurora Ramazzotti, la dedica a Goffredo Cerza: “8 anni insieme, il tuo cuore calmo ha silenziato le mie tempeste”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 21 gennaio 2025 –festeggiano 8. E, per l’occasione, la 28enne hato un lungo e romantico post Instagram al suo compagno, papà del loro figlio Cesare e che presto diventerà anche suo marito.alle bellissime parole, l’influencer ha scelto di allegare anche alcune fotografie che li immortalano in alcuni momenti speciali della loro storia. “L’amore e la paura vanno a braccetto come due bambini alle elementari. Saltellano, altalenando, ogni tanto si menano, ma a vederli sembra quasi si completino a vicenda. Guai a chi scioglie quest’alleanza, gli uni senza gli altri collassano per assenza di sostegno. Devono compensarsi a vicenda, contaminarsi a vicenda: la paura dice all’amore ‘fai attenzione”’ e l’amore risponde ‘per quello ho già te’”, si legge all’inizio del messaggio.