Altri animali, il documentario di Guido Votano su due supereroi veterinari

Salvare tutti gli. Subito, in fretta, senza troppe storie.– di– è unsu due. IMonica Pais e Paolo Briguglio, titolari della Clinica Due Mari di Oristano, non guardano in faccia a nessuno. Al posto del mantello qualche camicia sudata. Al posto dei raggi gamma che escono dagli occhi una tac ultimo modello per scovare mali e fratture. Al posto di camminare sui muri o volare nel cielo, le mani ferme da chirurghi che scuciono e ricuciono pance rasate di cani, gatti, tartarughe, volpi, cinghiali, falchi, civette, conigli, galli, pecore.Un ER – Medici in prima linea ad altezza coda, zampe, tartufo. In quell’attraversamento di strada, ambulatori più laboratori e screening, non si manda mai via nessuno. La medicina al servizio del vivente.